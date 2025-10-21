Paris FC vs Nantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Paris FC y Nantes se disputará el próximo viernes 24 de octubre por la fecha 9 de la Ligue 1, a partir de las 14:45 horas en el estadio Jean Bouin.

Así llegan Paris FC y Nantes

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC busca levantarse de su derrota ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes cayó 0 a 2 ante Lille. En los últimos encuentros, igualó 3 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 4 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 18 8 6 0 2 14 2 PSG 17 8 5 2 1 8 3 RC Strasbourg 16 8 5 1 2 7 11 Paris FC 10 8 3 1 4 -2 15 Nantes 6 8 1 3 4 -4

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Olympique Lyon: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mónaco: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lille: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Auxerre: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Mónaco: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Metz: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Le Havre AC: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lorient: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Olympique Lyon: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Paris FC y Nantes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

