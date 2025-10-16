Francia - Ligue 1 2025-2026

Mónaco busca subir a la cima del torneo

En la previa de Angers vs Mónaco, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 18 de octubre desde las 13:00 horas en el estadio Raymond-Kopa. El árbitro designado será Jérémy Stinat.

Por

MeridianoBet
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 03:31 pm
Mónaco busca subir a la cima del torneo
El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 13:00 horas, Mónaco visita a Angers en el estadio Raymond-Kopa, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Ligue 1.

Así llegan Angers y Mónaco

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers fue derrotado en el Stade de la Meinau frente a RC Strasbourg por 0 a 5 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 10 goles y tiene 2 a favor.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Mónaco acabó en empate por 2-2 ante Nice. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 13 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.

 

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (4 PG - 1 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jérémy Stinat.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 16 7 5 1 1 8
2
Olympique de Marsella 15 7 5 0 2 10
3
RC Strasbourg 15 7 5 0 2 7
5
Mónaco 13 7 4 1 2 4
17
Angers 5 7 1 2 4 -8
DataFactory

 

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 9: vs Lorient: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lille: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Toulouse: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 9: vs Toulouse: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Nantes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Paris FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lens: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Stade Rennes: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Angers y Mónaco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

