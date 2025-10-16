Mónaco busca subir a la cima del torneo

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 13:00 horas, Mónaco visita a Angers en el estadio Raymond-Kopa, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Ligue 1.
Así llegan Angers y Mónaco
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers fue derrotado en el Stade de la Meinau frente a RC Strasbourg por 0 a 5 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 10 goles y tiene 2 a favor.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
El anterior partido jugado por Mónaco acabó en empate por 2-2 ante Nice. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 13 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Mónaco se quedó con la victoria por 0 a 2.
El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (4 PG - 1 PE - 2 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Jérémy Stinat.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|2
|Olympique de Marsella
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|3
|RC Strasbourg
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|5
|Mónaco
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|17
|Angers
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 9: vs Lorient: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Lille: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Toulouse: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 9: vs Toulouse: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Nantes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Paris FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Lens: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Stade Rennes: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Angers y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas