Mallorca vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Por la fecha 12 de la Liga, Getafe y Mallorca se enfrentan el domingo 9 de noviembre desde las 13:30 horas, en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca no pudo ante Betis en el Benito Villamarín. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-1 a Girona en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 5 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Getafe sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16 2 Barcelona 25 11 8 1 2 15 3 Villarreal 23 11 7 2 2 12 7 Getafe 17 11 5 2 4 -1 17 Mallorca 9 11 2 3 6 -7

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Villarreal: 22 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Osasuna: 29 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Real Oviedo: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 13: vs Atlético de Madrid: 23 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Elche: 28 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Villarreal: 6 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Getafe, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

