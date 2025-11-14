Luxemburgo y Alemania se miden por la fecha 5 del grupo A

Suscríbete a nuestros canales

Desde las 15:45 horas, Luxemburgo será hoy el anfitrión de Alemania, en el partido que disputarán por la fecha 5 del grupo A de las Eliminatorias en el estadio Stade de Luxemburg.

Así llegan Luxemburgo y Alemania

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Luxemburgo en partidos de las Eliminatorias

Luxemburgo quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Eslovaquia por un resultado de 0 a 2. El combinado local no ha logrado ganar en los últimos 3 encuentros disputados en el campeonato. Sus rivales han vencido su valla en 10 oportunidades y apenas logró 1 gol a favor.

Últimos resultados de Alemania en partidos de las Eliminatorias

Alemania llega con ventaja tras derrotar a Irlanda del Norte con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 3.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y fue Alemania quien ganó 4 a 0.

Mientras que Alemania encabeza la tabla del Grupo A con 9 puntos y 8 goles convertidos, Luxemburgo mira a todos desde abajo sin unidades.

John Brooks es el elegido para dirigir el partido.

Fecha y rival de Luxemburgo en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo A - Fecha 6: vs Irlanda del Norte: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Alemania en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo A - Fecha 6: vs Eslovaquia: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Luxemburgo y Alemania, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

