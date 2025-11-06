Lorient vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Ligue 1

Lorient recibirá a Toulouse, en el marco de la fecha 12 de la Ligue 1, el próximo domingo 9 de noviembre a partir de las 10:00 horas, en el estadio Stade du Moustoir.
Así llegan Lorient y Toulouse
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Lens. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Le Havre AC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Toulouse con un marcador de 1-2.
El local se ubica en el décimo sexto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 4 PP).
Hakim Ben El Hadj será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|24
|11
|7
|3
|1
|12
|2
|Olympique de Marsella
|22
|11
|7
|1
|3
|14
|3
|Lens
|22
|11
|7
|1
|3
|7
|9
|Toulouse
|15
|11
|4
|3
|4
|2
|16
|Lorient
|9
|11
|2
|3
|6
|-12
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Olympique Lyon: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs RC Strasbourg: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Metz: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 13: vs Angers: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Olympique de Marsella: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs RC Strasbourg: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Paris FC: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Lens: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Horario Lorient y Toulouse, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas