Lorient vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Ligue 1

Lorient recibirá a Toulouse, en el marco de la fecha 12 de la Ligue 1, el próximo domingo 9 de noviembre a partir de las 10:00 horas, en el estadio Stade du Moustoir.

Así llegan Lorient y Toulouse

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Lens. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Le Havre AC. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 8 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Toulouse con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 4 PP).

Hakim Ben El Hadj será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 24 11 7 3 1 12 2 Olympique de Marsella 22 11 7 1 3 14 3 Lens 22 11 7 1 3 7 9 Toulouse 15 11 4 3 4 2 16 Lorient 9 11 2 3 6 -12

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Olympique Lyon: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs RC Strasbourg: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Metz: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Angers: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Olympique de Marsella: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs RC Strasbourg: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Paris FC: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lens: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Lorient y Toulouse, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

