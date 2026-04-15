Lorient vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Ligue 1

El cotejo entre Lorient y Olympique de Marsella, por la fecha 30 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 18 de abril, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Stade du Moustoir.
Así llegan Lorient y Olympique de Marsella
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Olympique Lyon por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 6 en su arco.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
Olympique de Marsella llega con ventaja tras derrotar a Metz con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Olympique de Marsella quien ganó 4 a 0.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 38 puntos (9 PG - 11 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 52 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (16 PG - 4 PE - 9 PP).
Eric Wattellier es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|63
|27
|20
|3
|4
|38
|2
|Lens
|59
|28
|19
|2
|7
|27
|3
|Lille
|53
|29
|16
|5
|8
|15
|4
|Olympique de Marsella
|52
|29
|16
|4
|9
|20
|9
|Lorient
|38
|29
|9
|11
|9
|-6
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 31: vs RC Strasbourg: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 31: vs Nice: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Horario Lorient y Olympique de Marsella, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas