Francia - Ligue 1 2025-2026

Lorient vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Ligue 1

Palpitamos la previa del choque entre Lorient y Olympique de Marsella. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Eric Wattellier.

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Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 10:45 am
Lorient vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Ligue 1
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El cotejo entre Lorient y Olympique de Marsella, por la fecha 30 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 18 de abril, a partir de las 11:00 horas, en el estadio Stade du Moustoir.

Así llegan Lorient y Olympique de Marsella

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Olympique Lyon por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella llega con ventaja tras derrotar a Metz con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 2 veces ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 7 goles y le han convertido 5.

 

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Olympique de Marsella quien ganó 4 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 38 puntos (9 PG - 11 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 52 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (16 PG - 4 PE - 9 PP).

Eric Wattellier es el elegido para dirigir el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 63 27 20 3 4 38
2
Lens 59 28 19 2 7 27
3
Lille 53 29 16 5 8 15
4
Olympique de Marsella 52 29 16 4 9 20
9
Lorient 38 29 9 11 9 -6
DataFactory

 

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 31: vs RC Strasbourg: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 31: vs Nice: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Horario Lorient y Olympique de Marsella, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

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