Lille vs Nice: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Ligue 1

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El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 15:05 horas, Nice visita a Lille en el estadio Stade Pierre-Mauroy, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Ligue 1.

Así llegan Lille y Nice

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille ganó su último duelo ante Toulouse por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 12 a favor.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Nice acabó en empate por 1-1 ante Le Havre AC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 12 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nice se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 7 PE - 15 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Bastien Dechepy.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 63 27 20 3 4 38 2 Lens 59 28 19 2 7 27 3 Lille 53 29 16 5 8 15 4 Olympique de Marsella 52 29 16 4 9 20 15 Nice 28 29 7 7 15 -22

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 31: vs Paris FC: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 31: vs Olympique de Marsella: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Horario Lille y Nice, según país

Argentina: 16:05 horas

Colombia y Perú: 14:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas

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