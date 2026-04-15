Francia - Ligue 1 2025-2026

Lille vs Nice: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Ligue 1

En la previa de Lille vs Nice, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 18 de abril desde las 15:05 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy. El árbitro designado será Bastien Dechepy.

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Miércoles, 15 de abril de 2026 a las 10:55 am
Lille vs Nice: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Ligue 1
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El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 15:05 horas, Nice visita a Lille en el estadio Stade Pierre-Mauroy, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Ligue 1.

Así llegan Lille y Nice

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille ganó su último duelo ante Toulouse por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 12 a favor.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Nice acabó en empate por 1-1 ante Le Havre AC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 12 tantos.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nice se quedó con la victoria por 2 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 7 PE - 15 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Bastien Dechepy.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 63 27 20 3 4 38
2
Lens 59 28 19 2 7 27
3
Lille 53 29 16 5 8 15
4
Olympique de Marsella 52 29 16 4 9 20
15
Nice 28 29 7 7 15 -22
DataFactory

 

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 31: vs Paris FC: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 31: vs Olympique de Marsella: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Horario Lille y Nice, según país
  • Argentina: 16:05 horas
  • Colombia y Perú: 14:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas

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