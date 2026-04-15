Lille vs Nice: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Ligue 1

El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 15:05 horas, Nice visita a Lille en el estadio Stade Pierre-Mauroy, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Ligue 1.
Así llegan Lille y Nice
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1
Lille ganó su último duelo ante Toulouse por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 12 a favor.
Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1
El anterior partido jugado por Nice acabó en empate por 1-1 ante Le Havre AC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria y 3 derrotas. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 12 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nice se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el tercer puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 28 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 7 PE - 15 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Bastien Dechepy.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|63
|27
|20
|3
|4
|38
|2
|Lens
|59
|28
|19
|2
|7
|27
|3
|Lille
|53
|29
|16
|5
|8
|15
|4
|Olympique de Marsella
|52
|29
|16
|4
|9
|20
|15
|Nice
|28
|29
|7
|7
|15
|-22
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 31: vs Paris FC: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 31: vs Olympique de Marsella: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Horario Lille y Nice, según país
- Argentina: 16:05 horas
- Colombia y Perú: 14:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas