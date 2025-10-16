LA Galaxy y Minnesota United se miden por la semana 32

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre LA Galaxy y Minnesota United, por la semana 32 de la MLS, se jugará el próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Dignity Health Sports Park.

Así llegan LA Galaxy y Minnesota United

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS

LA Galaxy quiere recuperar tras sufrir una derrota contra FC Dallas por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 11 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Minnesota United en partidos de la MLS

Minnesota United llega con ventaja tras derrotar a Sporting Kansas City con un marcador 3 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 2 ocasiones y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 6.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de marzo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

Horario LA Galaxy y Minnesota United, según país

Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas

Colombia y Perú: 20:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

