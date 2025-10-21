CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025

Independiente del Valle y Atlético Mineiro juegan el primer duelo para avanzar a la final

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, que se juega hoy desde las 20:30 horas en el estadio Banco Guayaquil. Dirige Carlos Betancur Gutiérrez.

Por

MeridianoBet
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 11:10 am
Independiente del Valle y Atlético Mineiro juegan el primer duelo para avanzar a la final
Suscríbete a nuestros canales

Hoy se enfrentan Independiente del Valle y Atlético Mineiro por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá lugar a las 20:30 horas en el estadio Banco Guayaquil.

Ind. del Valle y Atl.Mineiro escriben el primer capítulo de la serie, con el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. La vuelta será el martes 28 de octubre a las 21:30 en Arena MRV.

Carlos Betancur Gutiérrez fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
  • Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
  • Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Once Caldas 0 vs Independiente del Valle 2 (4-5 en penales a favor de Independiente del Valle) (24 de septiembre)
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos > de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
  • Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
  • Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Atlético Mineiro 1 vs Bolívar 0 (24 de septiembre)
Horario Independiente del Valle y Atlético Mineiro, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Julio Rodríguez
      Martes 21 de Octubre de 2025
      EN VIVO
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)
      EN VIVO
      Zona Apuestas