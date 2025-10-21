Independiente del Valle y Atlético Mineiro juegan el primer duelo para avanzar a la final

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se enfrentan Independiente del Valle y Atlético Mineiro por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El encuentro tendrá lugar a las 20:30 horas en el estadio Banco Guayaquil.

Ind. del Valle y Atl.Mineiro escriben el primer capítulo de la serie, con el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. La vuelta será el martes 28 de octubre a las 21:30 en Arena MRV.

Carlos Betancur Gutiérrez fue designado para controlar el partido.

Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)

: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio) Playoff Octavos : Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)

: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio) Octavos de Final : Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)

: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto) Octavos de Final : Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto)

: Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto) Cuartos de Final : Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre)

: Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre) Cuartos de Final: Once Caldas 0 vs Independiente del Valle 2 (4-5 en penales a favor de Independiente del Valle) (24 de septiembre)

Los resultados de Atlético Mineiro en partidos > de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)

: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)

: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)

: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)

: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)

: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo) Playoff Octavos : Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)

: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio) Playoff Octavos : Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)

: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio) Octavos de Final : Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)

: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto) Octavos de Final : Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)

: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto) Cuartos de Final : Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre)

: Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre) Cuartos de Final: Atlético Mineiro 1 vs Bolívar 0 (24 de septiembre)

Horario Independiente del Valle y Atlético Mineiro, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

