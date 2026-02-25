Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

A partir de las 13:00 horas el próximo sábado 28 de febrero, Napoli visita a Hellas Verona en el estadio Marcantonio Bentegodi, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Serie A.
Así llegan Hellas Verona y Napoli
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A
Hellas Verona recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Sassuolo. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 12 goles y registró 2 a favor.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli cayó derrotado 1 a 2 ante Atalanta. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 8 goles y recibió 10.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 2.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 15 puntos (2 PG - 9 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 50 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (15 PG - 5 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|64
|26
|21
|1
|4
|41
|2
|Milan
|54
|26
|15
|9
|2
|21
|3
|Napoli
|50
|26
|15
|5
|6
|12
|4
|Roma
|50
|26
|16
|2
|8
|18
|20
|Hellas Verona
|15
|26
|2
|9
|15
|-27
Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 28: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Horario Hellas Verona y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas