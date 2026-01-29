España - LALIGA 2025 - 2026

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Celta se mide ante Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez el domingo 1 de febrero a las 13:30 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 10:36 am
Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22
Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 13:30 horas el próximo domingo 1 de febrero, Celta visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Getafe y Celta

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe llega con resultado de empate, 1-1, ante Girona. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta cayó derrotado 1 a 3 ante Real Sociedad. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 3. Ha marcado 9 goles y recibió 4.

 

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (8 PG - 8 PE - 5 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 52 21 17 1 3 35
2
Real Madrid 51 21 16 3 2 28
3
Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21
7
Celta 32 21 8 8 5 6
17
Getafe 22 21 6 4 11 -11
DataFactory

 

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 23: vs Alavés: 8 de febrero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 23: vs Osasuna: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Celta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB PSG Hipismo México Champions League
Jueves 29 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO