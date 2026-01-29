Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 13:30 horas el próximo domingo 1 de febrero, Celta visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Getafe y Celta

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe llega con resultado de empate, 1-1, ante Girona. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta cayó derrotado 1 a 3 ante Real Sociedad. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: igualó en 1 y ganó 3. Ha marcado 9 goles y recibió 4.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 32 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (8 PG - 8 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 52 21 17 1 3 35 2 Real Madrid 51 21 16 3 2 28 3 Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21 7 Celta 32 21 8 8 5 6 17 Getafe 22 21 6 4 11 -11

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Alavés: 8 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Osasuna: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Celta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

