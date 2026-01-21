Fiorentina vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Fiorentina y Cagliari, por la fecha 22 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 24 de enero, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Cagliari

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina logró un triunfo por 2-1 ante Bologna. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 5 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari llega con ventaja tras derrotar a Juventus con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 7.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 4 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de agosto, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 17 puntos (3 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 49 21 16 1 4 27 2 Milan 46 21 13 7 1 18 3 Napoli 43 21 13 4 4 14 15 Cagliari 22 21 5 7 9 -8 17 Fiorentina 17 21 3 8 10 -9

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Napoli: 31 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Torino: 7 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 23: vs Hellas Verona: 31 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Roma: 9 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Fiorentina y Cagliari, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

