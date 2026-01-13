Espanyol vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

El próximo viernes 16 de enero, a partir de las 16:00 horas, Girona visita a Espanyol en el el Cornellá-El Prat, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Liga.
Así llegan Espanyol y Girona
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol viene de empatar ante Levante por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 4 goles marcados y 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga
Girona viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 derrotas. Además, marcó un total de 5 goles y 8 le han convertido.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 2 cotejos y existieron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y firmaron un empate en 0.
El anfitrión está en el quinto puesto con 34 puntos (10 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 21 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 6 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|19
|16
|1
|2
|33
|2
|Real Madrid
|45
|19
|14
|3
|2
|24
|3
|Villarreal
|41
|18
|13
|2
|3
|20
|5
|Espanyol
|34
|19
|10
|4
|5
|3
|13
|Girona
|21
|19
|5
|6
|8
|-16
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 21: vs Valencia: 24 de enero - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 21: vs Getafe: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Girona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas