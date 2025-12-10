Barcelona vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Barcelona recibirá a Osasuna, en el marco de la fecha 16 de la Liga, el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 13:30 horas, en el estadio Camp Nou.

Así llegan Barcelona y Osasuna

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona viene de vencer a Atlético de Madrid con un marcador de 3-1. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 19 goles a favor frente a 7 encajados.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de derrotar a Levante con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 5 goles y le han convertido 6 en su arco.

Barcelona es una fortaleza como local: sumó su octavo triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 3-0.

El local se ubica puntero con 40 puntos (13 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 40 16 13 1 2 27 2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 4 Atlético de Madrid 31 16 9 4 3 13 15 Osasuna 15 15 4 3 8 -4

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Villarreal: 21 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 17: vs Alavés: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Barcelona y Osasuna, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

