¿Cubrirá David Ortiz la manutención y educación de los hijos de Charlie Kirk?

Tras el fallecimiento de Charlie Kirk, activista político estadounidense asesinado el pasado 10 de septiembre, muchos atletas y personalidades de los medios de comunicación se presentaron y rindieron homenaje, entre esos el exgrandesliga David Ortiz.

Días después del lamentable suceso salió una información que aseguraba que el Big Papi iba a asumir todos los gastos de manutención y educación de los dos hijos de Kirk, aliviando así la carga de la familia en medio del dolor. Dicha decisión generó una ola de admiración y respeto en redes sociales, donde miles destacaron su generosidad y solidaridad en ese momento tan difícil.

Kirk fue una persona muy devota a su familia y con un profundo amor hacia los deportes, en especial el beisbol por los Cachorros de Chicago. Esas pequeñas alegrías, arraigadas en la familia y los juegos, se convirtieron en símbolos de la calidez que lo caracterizaron mientras estuvo en vida.

David Ortiz aclara todo

Sin embargo, durante este domingo se confirmó que todo se trató de un simple rumor. Y es que el analista deportivo Héctor Gómez aclaró que la noticia es falsa luego de hablar con el propio David Ortiz.

"Me informa David Ortiz que la información que está circulando en las redes sociales con respecto a que ‘él cubrirá la manutención y la educación de los hijos de Charlie Kirk tras su fallecimiento’ es totalmente FALSA de toda FALSEDAD", escribió en una publicación en redes sociales.