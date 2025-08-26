Venezolana obtiene $14,5 millones en EEUU tras demostrar agresión brutal de su exesposo

Suscríbete a nuestros canales

El caso de Mireya Cambero, una empresaria venezolana víctima de violencia doméstica, concluyó con un fallo histórico en Estados Unidos. Un jurado de Miami-Dade le otorgó $14,5 millones en compensación tras comprobar las agresiones de su exesposo, Jose Fernando de Matos Rebolledo, quien además intentó ocultar parte de su patrimonio.

Cambero comenzó en Venezuela con una pequeña carnicería que, con esfuerzo, se transformó en una de las importadoras de carne más grandes del país entre 2005 y 2009. Sin embargo, detrás de ese éxito empresarial se escondía una vida marcada por la violencia doméstica, su matrimonio estuvo atravesado por abusos físicos y psicológicos que no cesaron ni siquiera durante su embarazo.

Durante el proceso judicial, las pruebas fueron determinantes, se presentaron fotografías de sus lesiones y declaraciones de oficiales que atendieron la denuncia. Uno de los policías testificó que nunca había visto un caso de violencia doméstica con tal nivel de brutalidad, estos elementos reforzaron la credibilidad de la víctima y contribuyeron a que el jurado emitiera un veredicto favorable.

La empresaria relató que en un primer episodio de agresión su exesposo pasó 21 días en prisión, sin embargo, se vio forzada a retirar los cargos debido a amenazas contra sus hijos. Este hecho refleja la difícil situación que enfrentan muchas mujeres víctimas de violencia, quienes deben elegir entre protegerse o salvaguardar a sus familias ante el temor de represalias.

En 2009, la pareja se mudó a Miami y continuó generando riqueza mediante importaciones y bienes raíces, no obstante, los recursos económicos no impidieron que la violencia continuara. En 2011, Cambero experimentó otro de los episodios más violentos de su vida, lo que la llevó a reafirmar su lucha por justicia y a acudir a los tribunales para poner fin al ciclo de abusos.

El resultado del juicio, donde la venezolana obtiene $14,5 millones en EEUU tras demostrar agresión brutal de su exesposo, no solo representa un triunfo personal, sino también un mensaje de esperanza para las víctimas de violencia doméstica.