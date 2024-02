Este exbeatle consiguió su preciado tesoro… ¡50 años después!

La leyenda musical Paul McCartney ha vivido un emocionante capítulo en su historia. Después de más de 50 años, se ha reencontrado con su guitarra robada, un instrumento que desató la Beatlemanía y que marcó una época inolvidable.

La guitarra en cuestión es el inconfundible bajo Höfner, que McCartney tocó durante la grabación de los dos primeros álbumes de The Beatles. Estos álbumes incluyeron éxitos legendarios como “Twist and Shout” y “Love Me Do”. Además, McCartney continuó utilizándolo como bajo de reserva durante el resto de su etapa con la banda.

Sin embargo, en 1972, la guitarra fue robada de la parte trasera de una furgoneta en Notting Hill, Londres. Durante décadas, estuvo desaparecida, pero recientemente, gracias al Lost Bass Project, dirigido por el ejecutivo de Höfner, Nick Wass, y los periodistas de investigación Scott y Naomi Jones, la guitarra fue localizada en Hastings, una ciudad de la costa sur de Inglaterra.

La búsqueda del bajo no solo fue para Paul McCartney, sino también para todos los fans. El bajo Höfner se convirtió en un ícono que marcó una era y desató la pasión de los seguidores de The Beatles. La familia que tenía la guitarra finalmente se presentó con fotografías del bajo en su desván, confirmando que era el mismo instrumento que había cautivado a millones de personas.

McCartney expresó su gratitud a todos los involucrados en la recuperación del bajo. Verificó que esta es la misma guitarra que tocaba tan a menudo en los años 60. El Lost Bass Project, iniciado en 2018, finalmente logró su objetivo después de una intensa búsqueda y la colaboración de varios apasionados por la música.

Este emocionante reencuentro nos recuerda la magia atemporal de la música y cómo un instrumento puede trascender el tiempo y las circunstancias para volver a las manos de su dueño original. La guitarra robada, que alguna vez desató la Beatlemanía, ahora vuelve a sonar, y su historia sigue resonando en el corazón de los fanáticos de todo el mundo.