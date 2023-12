Dedica las mejores frases navideñas hoy 25 de diciembre a familiares y amigos

La Navidad es un tiempo de introspección, unión familiar y regocijo. La temporada decembrina permite vivir momentos inolvidables junto a seres queridos y amigos. Además, representa una excelente oportunidad para dar muestras de afecto, por ello, te compartimos las mejores frases navideñas y así las puedas enviar y compartir con todos:

Frases para enviar por WhatsApp

-Tu sonrisa es, sin lugar a dudas, el mejor de los adornos navideños.

-No esperes que te olvide, no olvides que te espero... ¡Feliz Navidad!

-Disfrutar de la Navidad es bueno, pero compartirla con los demás es aún mejor.

-Coloca tu mano derecha en tu hombro izquierdo y tu mano izquierda en tu hombro derecho. ¡Ahí tienes mi abrazo! ¡Disfrútalo!

-La Navidad no es una fecha; es un estado de la mente.

-Esta Navidad, tu eres mi estrella.

-En Navidad, dichoso quien en su casa está.

-Mi idea de la Navidad perfecta es muy simple: amar a los demás.

-Que Dios en su infinita bondad, bendiga y llene nuestros corazones con paz y amor la noche de Navidad, Felices fiestas.

-La Navidad es sinónimo de amor... Es un momento en el que el amor de Dios y de los seres humanos debe prevalecer sobre el odio y la amargura... Un momento en que nuestros pensamientos, acciones y el espíritu de nuestras vidas manifiesten la presencia de Dios.

-Que está Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un Año Nuevo lleno de luz y esperanza.

-En el mercado se puede comprar mazapanes, turrón, roscón, pero no se puede comprar tu amistad. -“Te deseo una Feliz Navidad llena de paz y armonía. Que Dios los bendiga a todos”.