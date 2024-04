China advierte a Estados Unidos a que no cruce las "líneas rojas"

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que su país no cruce las “líneas rojas” de la potencia asiáticas. En este sentido, el mensaje de Wan tuvo lugar en una reunión que llevaron a cabo ambos cancilleres en Pekín.

Mientras que el presidente chino, Xi Jinping, exhortó a Estados Unidos a que sean “socios, no rivales”.

De igual modo, el ministro de Exteriores de China, comentó a su homólogo estadounidense que Pekín realiza “demandas coherentes” y “siempre aboga por el respeto mutuo de los intereses fundamentales”.

En cuanto a las denominadas “líneas rojas”, Wang, señaló que “Estados Unidos no debe interferir en los asuntos internos de China, no debe suprimir el desarrollo de China y no debe cruzar las ‘líneas rojas’ de Pekín con respecto a la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China”.

Además, precisó que las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos avanzan significativamente y están estabilizándose. Sin embargo, aun se mantienen alerta evaluando la situación debido a “factores negativos”. A propósito de los derechos legítimos al desarrollo de China, “están siendo suprimidos injustificadamente, y se están desafiando nuestros intereses fundamentales”.

Cabe destacar que el ministro de Relaciones Exteriores no especificó cuáles son las llamadas “líneas rojas” y a qué asuntos hacen referencia.

Hasta el momento, ambas superpotencias tienen marcadas diferencias tales como la soberanía del Mar de China Meridional, el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Taiwán y problemas relacionados con las violaciones de derechos humanos en China.

De acuerdo a lo expuesto por Blinken, tanto Pekín como Washington, tiene la responsabilidad de desarrollar las relaciones bilaterales mediante “la diplomacia activa”. Asimismo, puntualizó que abordará asuntos importantes con la finalidad de evitar “errores de cálculo en la relación”, la cual catalogó como la “más importante del mundo”.