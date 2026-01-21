Alerta mundial por virus mortal en gatos

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad veterinaria internacional ha encendido las alarmas ante el incremento exponencial de casos de panleucopenia felina, una enfermedad viral de extrema agresividad que está cobrando la vida de miles de gatos en diversas regiones. Aunque no es un patógeno nuevo, la virulencia de las cepas registradas este año ha obligado a las autoridades sanitarias a comparar la situación con las medidas de emergencia vividas durante la pandemia de COVID-19.

Este virus, también conocido como moquillo felino o parvovirus, ataca principalmente el sistema inmunológico y el tracto digestivo de los animales. Su letalidad es alarmante, especialmente en ejemplares jóvenes o no vacunados, donde la tasa de supervivencia es mínima si no se detecta en las primeras horas. La preocupación radica no solo en su agresividad, sino en su asombrosa resistencia ambiental, ya que puede sobrevivir en superficies hasta por un año.

Gatos en peligro por un virus

El riesgo de contagio ha escalado a tal punto que los expertos instan a los dueños de gatos a implementar protocolos de bioseguridad estrictos al entrar y salir de sus hogares. Al igual que se hizo en 2020, la recomendación actual es considerar la ropa y el calzado como posibles vehículos del virus. Un felino que nunca sale de casa puede infectarse si su tutor transporta partículas virales desde la calle tras haber estado en contacto con una zona contaminada.

Las medidas preventivas incluyen quitarse la ropa al llegar al domicilio, desinfectar la suela de los zapatos con soluciones de cloro o amonio cuaternario y mantener una higiene rigurosa de las manos. "Estamos ante un escenario donde la prevención doméstica es la única barrera real", advierten especialistas, quienes subrayan que los síntomas suelen incluir vómitos, diarrea sanguinolenta y una apatía extrema que requiere hospitalización inmediata.

Finalmente, la vacunación triple felina se mantiene como la defensa más robusta. Ante esta alerta global, se recomienda verificar los carnets sanitarios y evitar el contacto con animales de origen desconocido, priorizando la desinfección constante del entorno para salvaguardar la vida de nuestras mascotas.