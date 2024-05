Descarga vídeos desde cualquier página web con este tutorial

Después de ver este artículo habrás aprendido a descargar video de cualquier página web en tu ordenador o teléfono móvil. Conocer métodos para poder observar material multimedia sin conexión resulta esencial para infinidad de personas. Por tanto, se explorarán varios métodos para lograr bajar contenido directamente al disco duro de tu dispositivo.

Existen cientos de alternativas para lograr tal fin, sin embargo, se explicarán a continuación las más efectivas para descargar videos de: Instagram, X, Facebook y YouTube.

Métodos más seguros y sencillos para descargar video de cualquier página web

Hay tres alternativas principales que puedes ejecutar para conseguir adquirir los vídeos que deseas. Unas un tanto más avanzadas que otras. Aquí te explicamos los pro y contras de cada una:

Buscarlo en el URL de la página

Para esta opción no es necesario adquirir ninguna aplicación externa ni ingresar a otra web. No obstante, hay que aclarar que para Youtube o Facebook no funciona en la mayoría de los casos.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresa a la página donde está el video a descargar Pulsa en el teclado el comando control + mayúsculas + I. Dirígete a la pestaña "network" Haz click derecho en los elementos de tipo "media" y elige "open in new Tab"

Una vez realizados esos pasos, el video se abrirá totalmente solo en una nueva pestaña. Allí hay que dar click derecho sobre el contenido y pulsar en "guardar como".

Usar la aplicación JDownloader

Si lo tuyo no es estar complicándote con códigos y andar siguiendo varios pasos, JDownloader es tu mejor opción. Es una aplicación que permite descargar video de cualquier página web. Solo hay que ingresar al link de descarga del archivo, ejecutarlo y luego instalarlo en el ordenador.

Dentro de la app, basta con copiar la URL donde esté el video y pegarla. El programa arrojará todo el contenido multimedia de la web y tú mismo escogerás lo que desees bajar.

Valerse de páginas web

Hay cientos de páginas en internet para tal fin, aunque pocas son las que cumplen realmente con el objetivo. Unas cuantas piden pagar una suscripción y otras no descargan el video a máxima resolución.

Una de las más famosas y efectivas es VideoCyborg. Es gratis y permite bajar contenido de una amplia gama de páginas web, incluyendo Facebook y YouTube. Solo hay que pegar el link donde se encuentra el video y te da las opciones para descargarlos.

Es un hecho que VideoCyborg no es la única que funciona. Navegando por internet, podrían encontrarse otras igualmente buenas.