Un joven de Michigan juega por primera vez la lotería y esto fue lo que ocurrió

Un joven de Michigan probó la suerte y logró una hazaña al convertirse en ganador, llevándose el premio mayor de la lotería en su primer intento. El chico de 21 años, que prefirió mantenerse en el anonimato, decidió probar el azar comprando un boleto en la tienda.

El ganador relató a los funcionarios de la lotería que desconocía el procedimiento para jugar, así que le solicitó a sus padres orientación al respecto. “No sabía cómo se jugaba, así que me llevé el billete a casa e hice que mis padres me guiaran. Cuando revelamos el premio de $500,000, no pensábamos que fuera real”, detalló.

Al momento de recibir la noticia, quedó extremadamente sorprendido y emocionado. Hasta el momento, desconoce en qué invertirá la jugosa cifra.