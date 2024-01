Sismo de magnitud 5.0 se registra en Oaxaca, México (+Video)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 5.0 en Oaxaca, al sur de México. El movimiento telúrico fue percibido en la Ciudad de México. El fenómeno natural ocurrió hoy alrededor de las 08:40 AM, específicamente al sureste de Crucecita y cuya profundidad fue de 19 kilómetros.

Cabe destacar que la alarma activó la notificación en los celulares. Sin embargo, los altavoces del C5 no emitieron sonido alguno.

“SISMO Magnitud 5.0 Loc 35 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 18/01/24 08:40:16 Lat 15.51 Lon -95.94 Pf 19 km”, publicaron el SNN en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter).

Por su parte, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que sensor más cercano al epicentro está situado a 25 kilómetros de Huatulco y no sonó debido “a la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”.

Cabe destacar que, el presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, se encontraba en una rueda de prensa y fue interrumpido por las alarmas de los celulares de los reporteros.

“¿Les parece que salgamos? No, es moderado. No sonó la alarma” señaló AMLO.

Finalmente, las autoridades gubernamentales no reportaron daños a infraestructuras ni víctimas fatales tras el sismo.