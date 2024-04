¿Limitan las oportunidades? EE.UU. rechaza esta gran cantidad de paroles en un día

Recientemente, EE.UU. rechazó un total de 3.482 solicitudes de parole humanitario aplicadas por ciudadanos cubanos. En este sentido, la cifra se convirtió en la mayor de la historia, registrada en un solo día.

Un reporte de Martí Noticias, el cual recopila declaraciones de Ángel Baullosa, cofundador de Inmigreat Case Tracker, se encargó de evaluar las estadísticas. “Para tener una mejor idea de la dimensión de lo sucedido ayer, el día con más denegaciones había sido el 3 de abril pasado, con un poco más de 20”, precisó Baullosa.

¿Cuáles son las causas de rechazo de solicitudes a cubanos?

El especialista puntualizó que las solicitudes fueron denegadas debido a que no comprueban el motivo humanitario o de interés público significativo, el cual representa un elemento clave para la aprobación.

“Mi recomendación es que, ya que el programa sigue en pie, vuelvan a aplicar, y que se enfoquen en el motivo humanitario. Además, reforzar el ingreso del patrocinador”, explicó Baullosa.

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional informó a Martí Noticias que se encuentran “investigando la situación” y luego, ofrecerán una respuesta.

Por su parte, el periodista Mario J. Pentón aseguró, durante una transmisión en vivo en Facebook, que no es la primera vez que esto ocurre. “Han denegado a muchas personas en el pasado, pero no con el volumen que hemos visto hoy, que ha sido brutal”.

Cubanos beneficiados por el programa de parole humanitario

Para finales de marzo, la Patrulla Fronteriza informó que al menos 81.000 cubanos habían sido beneficiados con el programa de parole humanitario, implementado por la administración del mandatario, Joe Biden.

Además, migrantes provenientes de diversos países como Haití, Nicaragua y Venezuela, han utilizado el programa.

Por último, hasta finales de febrero de 2024, más de 386.000 solicitudes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela habían sido aprobadas, con el objetivo de ingresar al país norteamericano de manera legal y segura.