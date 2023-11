Estados Unidos anuncia el cierre temporal del paso de Rafah por "seguridad"

El Departamento de Estado confirmó este miércoles el cierre del paso fronterizo por la ciudad de Rafah, a través del cual ingresa la ayuda humanitaria a Gaza y, se desplazan ciudadanos estadounidenses y extranjeros.

Durante una rueda de prensa, el portavoz Vedant Patel, aseveró que la medida responde a "cuestiones de seguridad", aunque no especificó las razones de la decisión. "No ha habido tráfico entrante ni saliente durante todo el día", añadió Patel.

Por último, el acceso a cargo de las autoridades egipcias será restablecido en cuanto se normalice la situación en el área.