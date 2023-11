Ejecutado un hombre que permaneció convicto por tres décadas en el corredor de la muerte en Texas

El Departamento de Justicia Criminal de Texas informó sobre la ejecución de un hombre convicto por treinta años durante la noche del pasado jueves. El sujeto identificado como Brent Brewer de 53 años, fue imputado por asesinato de un hombre que le propuso llevarlo al Ejército de la Salvación e ingresó en el corredor de la muerte en el año 1990.

La víctima llamada Robert Laminack pereció en la ciudad de Amarillo de manos de Brewer y su novia, Krystie Lynn Nystrom, quien recibió condena de cadena perpetua.

En el año 2007, la condena original fue anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos, debido a inconsistencias por parte del jurado. Sin embargo, fue retomada por un nuevo jurado que aplicó la regulación.

Durante su declaración final en la cámara de la muerte en Huntsville, Brewer manifestó: "Me gustaría decir a la familia de la víctima que nunca podré encontrar las palabras para arreglar lo que he roto. Solo quiero que sepan que este hombre de 53 años no es el mismo chico imprudente de 19 años de 1990. Espero que encuentren la paz".