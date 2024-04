¿Cómo, cuándo y dónde ver el eclipse solar total?

Los aficionados se mantienen a la espera del eclipse solar total del 8 de abril que será visible en EE.UU., México y España. El evento astronómico se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, generando un efecto único. Por tan sólo minutos, el cielo parece oscurecer simulando la noche y los residentes de NY, serán testigos del fenómeno.

Es importante conocer los horarios donde se presentará en cada área, que varía en dependiendo de los grados de intensidad.

Para los neoyorkinos, el eclipse comenzará alrededor de las 14 horas (ET), alcanzando su punto máximo a las 15:25 PM. A continuación, te brindamos un listado que contempla las diferentes ubicaciones y así puedas disfrutar del espectáculo en el cielo:

Jamestown:

-Comienza el eclipse parcial: 14:03:38 horas

-Comienza el eclipse total: 15:17:55 horas

-Finaliza el eclipse total: 15:20:46 horas

-Finaliza el eclipse parcial: 16:31:43 horas.

.Duración: 2 minutos, 51 segundos.

Buffalo:

-Comienza el eclipse parcial: 14:04:56 horas

-Comienza el eclipse total: 15:18:20 horas

-Finaliza el eclipse total: 15:22:06 horas

-Finaliza el eclipse parcial: 16:32:10 horas

-Duración: 3 minutos, 46 segundos.

Rochester:

-Comienza el eclipse parcial: 14:07:00 horas

-Comienza el eclipse total: 15:20:08 horas

-Finaliza el eclipse total: 15:23:47 horas

-Finaliza el eclipse parcial: 16:33:26 horas

-Duración: 3 minutos, 39 segundos.

Syracuse:

-Comienza el eclipse parcial: 14:09:01 horas

-Comienza el eclipse total: 15:23:03 horas

-Finaliza el eclipse total: 15:24:30 horas

-Finaliza el eclipse parcial: 16:34:49 horas

-Duración: 1 minuto, 27 segundos.

Watertown:

Comienza el eclipse parcial: 14:10:05 horas.

Comienza el eclipse total: 15:22:33 horas

Finaliza el eclipse total: 15:26:12 horas

Finaliza el eclipse parcial: 16:35:01 horas

Duración: 3 minutos, 39 segundos.

Lake Placid:

-Comienza el eclipse parcial: 14:13:02 horas

-Comienza el eclipse total: 15:25:07 horas

-Finaliza el eclipse total: 15:28:29 horas

-Finaliza el eclipse parcial: 16:36:43 horas

-Duración: 3 minutos, 21 segundos.

Plattsburgh:

-Comienza el eclipse parcial: 14:14:03 horas

-Comienza el eclipse total: 15:25:44 horas

.Finaliza el eclipse total: 15:29:18 horas

-Finaliza el eclipse parcial: 16:37:07 horas

-Duración: 3 minutos, 34 segundos.

Por otra parte, en México algunas ciudades experimentarán una oscuridad momentánea durante la fase total del eclipse. Además, el fenómeno astronómico será visible en las siguientes localidades:

Mazatlán (Sinaloa):

-Comienza el eclipse parcial: 09:51 AM

-Comienza el eclipse total: 11:07 AM.

-Finaliza el eclipse total: 11:11 AM.

-Finaliza del eclipse parcial: 12:32 AM.

Nazas (Durango):

-Comienza el eclipse parcial: 10:58 AM

-Comienza el eclipse total: 12:15 M.

-Finaliza el eclipse total: 12:19 M.

-Finaliza del eclipse parcial: 13:39 PM.

Lerdo:

-Comienza el eclipse parcial: 10:59 AM.

-Comienza el eclipse total: 12:16 M.

-Finaliza el eclipse total: 12:20 M.

-Finaliza del eclipse parcial: 13:41 PM.

Durango:

-Comienza el eclipse parcial: 10:55 AM.

-Comienza el eclipse total: 12:12 M.

-Finaliza el eclipse total: 12:15 M.

-Finaliza del eclipse parcial: 13:36 PM

Torreón:

-Comienza el eclipse parcial: 10:59 AM.

-Comienza el eclipse total: 12:16 M.

-Finaliza el eclipse total: 12:21 M.

-Finaliza del eclipse parcial: 13:41 PM

Cuatro Ciénagas:

-Comienza el eclipse parcial: 11:04 PM.

-Comienza el eclipse total: 12:21 M.

-Finaliza el eclipse total: 12:26 M.

-Finaliza del eclipse parcial: 13:46 PM

Monclova:

-Comienza el eclipse parcial: 11:05 M.

-Comienza el eclipse total: 12:23 M.

-Finaliza el eclipse total: 12:26 M.

-Finaliza del eclipse parcial: 13: 47.

Ciudad Acuña:

-Comienza el eclipse parcial: 11:10 AM.

-Comienza el eclipse total: 12:28 M.

-Finaliza el eclipse total: 12:31 M.

-Finaliza del eclipse parcial: 13:51 PM.

Piedras Negras:

-Comienza el eclipse parcial: 12:10 M.

-Comienza el eclipse total: 13:27 PM.

-Finaliza el eclipse total:13:31 PM.

-Finaliza del eclipse parcial: 14:51 PM.

Mientras que en España, será visible en Galicia y las Islas Canarias, aunque con visibilidad reducida. En A Coruña y Santa Cruz de Tenerife, se pronostica una visibilidad superior al 5%. Además, en otras zonas como Lugo o Ourense, será perceptible un 1%. En este sentido, te detallamos los horarios correspondientes en la nación europea: