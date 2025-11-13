Apple sorprende con el “iPhone Pocket”, el característico bolso para tu celular y su alto precio

Suscríbete a nuestros canales

Apple vuelve a ser tendencia con la presentación del iPhone Pocket, un accesorio que nadie esperaba y que ya genera debate por su inusual diseño y elevado precio. Se trata de un bolso exclusivo pensado especialmente para transportar el iPhone, aunque su costo supera los 300.000 pesos al cambio actual, una cifra que lo coloca entre los productos más costosos y extravagantes del catálogo de la compañía.

El nuevo iPhone Pocket se distingue por ser una pieza tejida en una sola estructura, que recrea la forma de un bolsillo flexible. Su principal característica es que permite ver y manipular la pantalla del celular sin necesidad de sacarlo del bolso, lo que lo hace práctico y visualmente atractivo.

Diseño exclusivo y precios que generan polémica del iPhone Pocket

Apple anunció dos versiones del iPhone Pocket, que varían según la longitud de la correa:

Modelo con correa corta: aproximadamente 150 dólares.

Modelo con correa larga: alrededor de 230 dólares.

El accesorio estará disponible en una amplia gama de colores, desde tonos discretos hasta opciones más vibrantes y atrevidas. Por su precio y diseño, el iPhone Pocket apunta a un público que valora la exclusividad y el diseño de autor, más que la funcionalidad tradicional.

Foto: iPhone Pocket

Este nuevo accesorio se comercializará de manera limitada en mercados selectos, incluyendo:

Estados Unidos

Francia

Reino Unido

Italia

Japón

Singapur

Corea del Sur

Por el momento, América Latina no forma parte de la lista oficial de lanzamiento, aunque se espera que su llegada a nuevos países dependa del nivel de demanda que genere en las próximas semanas.