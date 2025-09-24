Trump presenta un plan para que Ucrania recupere territorios ocupados por Rusia

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido al mundo con un cambio significativo en su postura sobre la guerra en Ucrania. En una reciente publicación en Truth Social, Trump afirmó que Ucrania tiene la capacidad de recuperar todos los territorios ocupados por Rusia. Este giro se produce tras su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Trump enfatizó que, con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN, Ucrania puede luchar y restaurar su integridad territorial. "Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no?", afirmó el exmandatario. Esta declaración marca un alejamiento de su anterior enfoque, que abogaba por un acuerdo entre Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Críticas a la estrategia militar rusa

En sus comentarios, Trump no escatimó críticas hacia el desempeño militar de Rusia, describiéndola como un "tigre de papel". Aseguró que Rusia ha estado luchando sin rumbo en una guerra que debería haber ganado rápidamente. "Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana", declaró Trump, sugiriendo que la economía rusa está sufriendo las consecuencias del prolongado conflicto.

El expresidente también advirtió sobre el creciente descontento interno en Rusia debido a las dificultades económicas derivadas de la guerra. Según Trump, los ciudadanos rusos enfrentarán problemas como largas filas para obtener combustible, lo que podría aumentar la presión sobre el Kremlin. "Las presiones podrían volverse insostenibles para el Kremlin", añadió.

Un mensaje optimista para Ucrania

Trump concluyó su mensaje con un tono optimista sobre el futuro de Ucrania. "Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez mejor, podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!", afirmó. Además, reafirmó el compromiso de Estados Unidos de seguir suministrando armas a la OTAN: "Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas".