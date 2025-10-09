Transformación del transporte público: El nuevo sistema de autobuses rápidos en Miami-Dade

Suscríbete a nuestros canales

El sur de Florida se prepara para una revolución en su sistema de transporte público con el lanzamiento del Metro Express, el primer sistema eléctrico de autobuses rápidos del país. Este innovador proyecto promete mejorar la movilidad de los residentes de Miami-Dade, ofreciendo rutas exclusivas y estaciones modernas que optimizarán el tiempo de viaje.

El nuevo servicio de Metro Express conectará la Dadeland South Metrorail Station con Florida City, abarcando un total de 14 estaciones completamente nuevas. Estas paradas estratégicamente ubicadas facilitarán el acceso a trabajos, escuelas, hospitales y otros servicios esenciales, permitiendo a los usuarios desplazarse con mayor rapidez y eficiencia.

Funcionamiento del metro express

El Metro Express funcionará con autobuses eléctricos de alta capacidad, diseñados para garantizar un embarque y desembarque rápido. Los usuarios disfrutarán de viajes más veloces, silenciosos y cómodos en comparación con el transporte tradicional. Cada estación estará equipada con aire acondicionado, pantallas que muestran la hora de llegada en tiempo real, conexión Wi-Fi gratuita y áreas seguras para bicicletas.

Además, los autobuses estarán dotados de puertos de carga, acceso por todas las puertas y pisos a nivel, lo que los hace accesibles para personas con movilidad reducida.

Ventajas del nuevo sistema

El Metro Express ofrecerá múltiples beneficios que transformarán la experiencia del usuario:

• Vías Exclusivas: Se implementarán carriles dedicados para evitar el tráfico.

• Prioridad en Semáforos: Los autobuses tendrán preferencia en los semáforos, lo que reducirá los tiempos de espera.

• Seguridad Mejorada: Se reforzarán las medidas de seguridad en cruces e intersecciones.

• Comodidad: Los buses serán amplios, con asientos confortables y espacio para bicicletas.

Cronograma y financiamiento

El lanzamiento del Metro Express está previsto para octubre de 2025, después de más de siete años de planificación y construcción. Este ambicioso proyecto forma parte del programa SMART (Strategic Miami Area Rapid Transit), cuyo objetivo es crear una red de transporte más rápida y sostenible en la región.

La inversión total del proyecto supera los 368 millones de dólares, financiada por diversas agencias federales, estatales y locales. Entre las fuentes de financiamiento se incluyen:

• Administración Federal de Tránsito (FTA): USD 100 millones.

• Departamento de Transporte de Florida (FDOT): USD 100 millones.

• Plan de Transporte Público (PTP): USD 100 millones.

• Fondo de Rescate Económico (2021): USD 29.5 millones adicionales.

Con el objetivo de ofrecer una alternativa más limpia y eficiente al uso del automóvil, el Metro Express busca reducir el tráfico y las emisiones en todo el sur de Miami-Dade.