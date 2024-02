Toyota retira gran cantidad de camionetas y modelos, por esta razón

La compañía Toyota anunció el retiro de 280.000 camionetas y modelos SUV del mercado, con la finalidad de solventar un problema de las transmisiones, las cuales podrían avanzar lentamente incluso en punto muerto.

En este sentido, las afectadas incluyen camionetas Toyota Tundra y SUV Lexus Lx 600 de los años 2022 y 2024, respectivamente. Además, contemplan los SUV Toyota Sequoia 2023 y 2024.

La empresa japonesa, especializada en fabricación de automóviles, informó el pasado miércoles que es “posible que ciertas partes de las transmisiones automáticas de los vehículos no se desconecten inmediatamente cuando se cambia a neutral”. Entonces, puede transferir parte del motor a las ruedas. Por ende, los vehículos tienen la capacidad de avanzar a baja velocidad en superficies planas si no se presionan los frenos, lo que representa un riesgo inminente de accidente.

Hasta el momento, Toyota no precisó si contabilizaron fallecidos o heridos, motivado al incidente.

Finalmente, como parte de las medidas preventivas, los distribuidores actualizarán el software de transmisión para abordar la falla, y los propietarios serán notificados en el mes de abril del presente año.