Empresa busca trabajadores bilingües y ofrecen salario competitivo

La agencia de staffing y reclutamiento 5th HQ publicó una vacante de empleo en el portal web de Indeed. Actualmente, están solicitando una “Bilingual Office Assistant”, o un/a “Asistente de oficina bilingüe”.
Sobre la vacante
“Estamos buscando un asistente administrativo altamente organizado y eficiente para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será bilingüe, tendrá experiencia en una oficina o en un entorno de servicio al cliente y se sentirá cómodo manejando una variedad de tareas para garantizar el buen funcionamiento de nuestra oficina”, reza la convocatoria.
La persona seleccionada deberá desempeñarse en la siguiente ubicación: Hialeah Gardens, FL. Además, debe cumplir las siguientes funciones:
-
Responder llamadas telefónicas y dirigir la comunicación a otros departamentos cuando sea necesario.
-
Corrobore la información de los documentos.
-
Garantizar una excelente atención al cliente y a los visitantes.
-
Realizar labores administrativas relacionadas con el archivo, agendar y programar citas.
-
Organizar reuniones y eventos, incluyendo la creación de salas de conferencias.
-
Mantener la oficina organizada y ordenada.
-
Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.
-
Atención a los detalles.
¿Cuáles son los requisitos?
La agencia solicita a una persona que cumpla con los siguientes requisitos:
- Actitud proactiva.
-
Dominar el idioma inglés y español.
-
Experiencia previa en cargos similares.
-
Habilidades comunicativas y organizativas.
-
Dominio de Microsoft Office Suite, como Word, Excel y Outlook.
-
Capacidad para desarrollar varias tareas de manera simultánea.
-
Comportamiento profesional.
-
Disponibilidad para aprender nuevas competencias.
El salario y la postulación
La empresa ofrece una remuneración económica entre 16 y 17 dólares la hora. El monto puede variar dependiendo del conocimiento, habilidades y destrezas que posea el candidato.
Por último, los interesados podrán formalizar su postulación directamente en el sitio web de empleos de Indeed. También, puede adjuntar su síntesis curricular junto a una carta de presentación, para aumentar las probabilidades de ser seleccionado.