Empresa busca trabajadores bilingües y ofrecen salario competitivo

La agencia de staffing y reclutamiento 5th HQ publicó una vacante de empleo en el portal web de Indeed. Actualmente, están solicitando una “Bilingual Office Assistant”, o un/a “Asistente de oficina bilingüe”.

Sobre la vacante

“Estamos buscando un asistente administrativo altamente organizado y eficiente para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será bilingüe, tendrá experiencia en una oficina o en un entorno de servicio al cliente y se sentirá cómodo manejando una variedad de tareas para garantizar el buen funcionamiento de nuestra oficina”, reza la convocatoria.

La persona seleccionada deberá desempeñarse en la siguiente ubicación: Hialeah Gardens, FL. Además, debe cumplir las siguientes funciones:

Responder llamadas telefónicas y dirigir la comunicación a otros departamentos cuando sea necesario.

Corrobore la información de los documentos.

Garantizar una excelente atención al cliente y a los visitantes.

Realizar labores administrativas relacionadas con el archivo, agendar y programar citas.

Organizar reuniones y eventos, incluyendo la creación de salas de conferencias.

Mantener la oficina organizada y ordenada.

Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente.

Atención a los detalles.

¿Cuáles son los requisitos?

La agencia solicita a una persona que cumpla con los siguientes requisitos:

Actitud proactiva.

Dominar el idioma inglés y español.

Experiencia previa en cargos similares.

Habilidades comunicativas y organizativas.

Dominio de Microsoft Office Suite, como Word, Excel y Outlook.

Capacidad para desarrollar varias tareas de manera simultánea.

Comportamiento profesional.

Disponibilidad para aprender nuevas competencias.

El salario y la postulación

La empresa ofrece una remuneración económica entre 16 y 17 dólares la hora. El monto puede variar dependiendo del conocimiento, habilidades y destrezas que posea el candidato.

Por último, los interesados podrán formalizar su postulación directamente en el sitio web de empleos de Indeed. También, puede adjuntar su síntesis curricular junto a una carta de presentación, para aumentar las probabilidades de ser seleccionado.