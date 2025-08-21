Empresa busca trabajadores bilingües y ofrecen salario competitivo

Servicios

La empresa ofrece una remuneración económica entre 16 y 17 dólares la hora

Por Meridiano

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 12:30 pm
Foto: Referencial / Cortesía
La agencia de staffing y reclutamiento 5th HQ publicó una vacante de empleo en el portal web de Indeed. Actualmente, están solicitando una “Bilingual Office Assistant”, o un/a “Asistente de oficina bilingüe.

Sobre la vacante

“Estamos buscando un asistente administrativo altamente organizado y eficiente para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será bilingüe, tendrá experiencia en una oficina o en un entorno de servicio al cliente y se sentirá cómodo manejando una variedad de tareas para garantizar el buen funcionamiento de nuestra oficina”, reza la convocatoria.

La persona seleccionada deberá desempeñarse en la siguiente ubicación: Hialeah Gardens, FL. Además, debe cumplir las siguientes funciones:

  • Responder llamadas telefónicas y dirigir la comunicación a otros departamentos cuando sea necesario.

  • Corrobore la información de los documentos.

  • Garantizar una excelente atención al cliente y a los visitantes.

  • Realizar labores administrativas relacionadas con el archivo, agendar y programar citas.

  • Organizar reuniones y eventos, incluyendo la creación de salas de conferencias.

  • Mantener la oficina organizada y ordenada.

  • Capacidad para trabajar en equipo y de forma independiente. 

  • Atención a los detalles. 

¿Cuáles son los requisitos?

La agencia solicita a una persona que cumpla con los siguientes requisitos:

  • Actitud proactiva. 

  • Dominar el idioma inglés y español.

  • Experiencia previa en cargos similares.

  • Habilidades comunicativas y organizativas.

  • Dominio de Microsoft Office Suite, como Word, Excel y Outlook.

  • Capacidad para desarrollar varias tareas de manera simultánea.

  • Comportamiento profesional. 

  • Disponibilidad para aprender nuevas competencias. 

El salario y la postulación

La empresa ofrece una remuneración económica entre 16 y 17 dólares la hora. El monto puede variar dependiendo del conocimiento, habilidades y destrezas que posea el candidato.

Por último, los interesados podrán formalizar su postulación directamente en el sitio web de empleos de Indeed. También, puede adjuntar su síntesis curricular junto a una carta de presentación, para aumentar las probabilidades de ser seleccionado. 

