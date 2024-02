Pasajeros de Delta Air Lines viven un asqueroso suceso en pleno vuelo

Los pasajeros de la aerolínea estadounidense, Delta Air Lines, vivieron un particular momento durante el inicio de un vuelo desde Ámsterdam con destino a Detroit, una lluvia de gusanos empezó a caerles en pleno vuelo, lo que produjo el retorno inmediato al aeropuerto.

El hecho inusual se registró en el vuelo número 133 AMS-DTW. Mientras que un portavoz de la aerolínea informó que “fue interrumpido debido a un equipaje de mano mal embalado”.

Cabe destacar que los pasajeros fueron indemnizados debido al incidente.

“El avión regresó a la puerta de embarque y los pasajeros fueron colocados en el siguiente vuelo disponible, la aeronave fue retirada de servicio para su limpieza”, reseña un comunicado de Delta Air Lines.

En este sentido, los pasajeros afirmaron al medio local Fox 2 Detroit haber visto al menos unas decenas de gusanos caer de uno de los compartimientos superiores encima de una pasajera.

Por su parte, los asistentes de vuelos se encargaron de inspeccionar la aeronave, hallando la procedencia de los gusanos, provenían de un equipaje de mano de uno de los pasajeros, el cual contenía “pescado en mal estado”, cubierto de periódico.

Hasta el momento, se desconoce si el dueño del bolso que contenía el pescado, causante del episodio de angustia, fue detenido o multado.

Además, la compañía aérea no precisó las compensaciones económicas que ofreció a sus pasajeros. En este caso, ofrecieron 8.000 millas gratuitas, adicionalmente, una estadía en hotel y un ticket de comida por 30 dólares, si se extendía su pernocta en el lugar.

Es importante mencionar que la Administración de Seguridad de Transporte (TSA), los viajeros tienen permitido el traslado con alimentos incluidos carnes, pescados y verduras frescas.

No obstante, este acontecimiento eleva las medidas implementadas durante el vuelo, especialmente el empaquetado de artículos con el objetivo de reducir riesgos para la salud de los pasajeros.