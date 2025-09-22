Guía completa para presentar un reclamo de compensación para trabajadores en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Si has sufrido una lesión o enfermedad relacionada con tu trabajo, el sistema de Compensación para Trabajadores del Estado de Nueva York está diseñado para brindarte apoyo. A continuación, te explicamos el procedimiento paso a paso para que puedas presentar tu reclamo de manera efectiva.

El primer paso en el proceso es notificar a tu empleador sobre la lesión o enfermedad. Es importante que lo hagas por escrito y dentro de un plazo de 30 días desde el incidente. Si tu lesión se ha desarrollado con el tiempo y no fue causada por un evento específico, también tienes 30 días para reportarla desde que te diste cuenta de que está relacionada con tu trabajo.

Buscar atención médica

Una vez que hayas notificado a tu empleador, es crucial que busques atención médica de inmediato. Debes asegurarte de que el médico que te atienda esté autorizado por la Junta de Compensación para Trabajadores de Nueva York. Es fundamental que le informes que tu lesión está relacionada con el trabajo. El médico completará el Formulario C-4 y lo enviará tanto a la Junta como a tu empleador.

Para presentar oficialmente tu reclamo, tienes un plazo de dos años desde la fecha de la lesión o enfermedad. La manera más sencilla de hacerlo es a través de internet. Debes llenar el Formulario C-3, disponible en el sitio web de la Junta de Compensación para Trabajadores. Para comenzar, crea una cuenta en "Mi WCB" en la página principal de la Junta y sigue las instrucciones para enviar el formulario. También tienes la opción de enviar el formulario por correo.

Asignación del número de caso

Una vez que envíes el formulario, la Junta te asignará un número de caso. Tanto tu empleador como su aseguradora recibirán una copia de tu reclamo, y el médico se encargará de enviar su reporte correspondiente.

La aseguradora tiene un plazo de 18 días para decidir si acepta o rechaza tu reclamo. Si tu reclamo es aprobado, comenzarán a pagarte los beneficios correspondientes. En caso de que sea rechazado, recibirás una notificación de la Junta explicando el motivo del rechazo.

Opciones en caso de denegación

Si tu reclamo es denegado, tienes el derecho de solicitar una audiencia. Un juez de la Junta revisará tu caso y tomará una decisión sobre la apelación. Aunque el proceso puede parecer complicado, seguir estos pasos y tener toda la documentación necesaria te ayudará a navegar el sistema de compensación para trabajadores en Nueva York con éxito. Para obtener más información y recursos adicionales, visita la página web oficial del estado de Nueva York