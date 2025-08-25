Estados Unidos: USCIS actualiza reglas para cónyuges de ciudadanos y lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) implementó nuevas directrices en este año para personas casadas con ciudadanos estadounidenses, con el objetivo de asegurar que los matrimonios utilizados para solicitudes de residencia sean legítimos y cumplan con todas las leyes migratorias.

Entre las modificaciones más relevantes, destaca la actualización del Formulario I-485 para solicitar el ajuste de estatus o residencia permanente, con la edición vigente desde abril de 2025. El Formulario I-130, o Petición de Familiar Extranjero, mantiene su versión 01/04/24, pero ahora incluye advertencias sobre fraudes matrimoniales y recomendaciones sobre opciones de procesamiento consular.

USCIS enfatiza que las solicitudes fraudulentas afectan la confianza en el sistema, la agencia advierte que estas prácticas “socavan el sistema en Estados Unidos” y recalca que los matrimonios deben ser auténticos, verificables y cumplir con todos los criterios legales.

Pasos del proceso de solicitud de residencia por matrimonio en EEUU

El procedimiento para obtener la residencia mediante matrimonio incluye:

Presentar el Formulario I-130 por parte del ciudadano o residente permanente. Obtener la aprobación de la petición por parte de USCIS. Completar el Formulario I-485 para ajuste de estatus. Programar entrevistas y presentar documentos que respalden la solicitud. Recibir la aprobación o denegación final del USCIS.

Las nuevas directrices entraron en vigor el 1° de agosto de 2025 y se aplican tanto a solicitudes pendientes como a nuevas presentadas después de esa fecha. USCIS también indicó que ya no se aceptan pagos combinados para varios formularios, obligando a los solicitantes a tramitar cada solicitud de manera independiente.