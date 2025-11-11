Día de los Veteranos en EEUU: Conoce el origen de esta celebración cada 11 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El Día de los Veteranos en Estados Unidos, celebrado cada 11 de noviembre, tiene como objetivo honrar a todos los militares que han servido en las Fuerzas Armadas del país. Este día es uno de los feriados federales más destacados, permitiendo a los estadounidenses reflexionar sobre el sacrificio de sus veteranos.

El Inicio: Día del Armisticio

El origen del Día de los Veteranos se remonta a la Primera Guerra Mundial. El 11 de noviembre de 1919, el presidente Woodrow Wilson designó esta fecha como el ‘Día del Armisticio’, en memoria del fin del conflicto y de los soldados caídos. Años después, en 1938, el Congreso oficializó la fecha como un feriado legal. En 1954, bajo la presidencia de Dwight D. Eisenhower, se modificó el nombre a ‘Día de los Veteranos’ para incluir a todos los soldados que han servido en diversas guerras.

Uno de los actos más solemnes del Día de los Veteranos ocurre en la Tumba del Soldado Desconocido en Arlington, Virginia. Esta ceremonia inicia a las 11:00 a.m. e incluye una ofrenda floral, discursos y un desfile de veteranos y dignatarios. Es un evento al que asisten cerca de 5,000 personas anualmente, quienes rinden tributo a los soldados que dieron su vida en servicio, pero cuya identidad se desconoce, reforzando la importancia de esta fecha.

Además de los actos oficiales, el Día de los Veteranos se celebra en diversas comunidades con actividades organizadas por el Comité Nacional del Día de los Veteranos. Estas incluyen:

Desfiles en ciudades principales y localidades más pequeñas.

Ceremonias con exhibiciones militares y homenajes a veteranos.

Eventos en escuelas y lugares públicos para fomentar el respeto hacia los veteranos.

El presidente Eisenhower fue quien, en 1954, pidió la creación del Comité Nacional del Día de los Veteranos para coordinar y promover actividades en todo el país. En su proclamación, también invitó a todas las agencias gubernamentales a colaborar con el comité en la organización de estos eventos. Esto permitió fortalecer el reconocimiento y la visibilidad de los veteranos en cada rincón de Estados Unidos.