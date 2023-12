De Interés | ¿Jack in the Box estará abierto en navidad?

Jack in the Box es una cadena de restaurantes de comida rápida. Se caracteriza por ofrecer un amplio menú exquisito junto a una combinación de rapidez en su servicio.

Lamentablemente, no estará abierto durante Navidad.

Si tienes antojo por alguno de sus platillos como hamburguesas, pollo, ensaladas, tacos, papas fritas y más; debes esperar hasta el 31 de diciembre cuando retomará sus labores.

La mayoría de los festivos están laborando incluyendo el Día de Acción de Gracias y, Semana Santa.

Para la cadena es muy importante brindarle un merecido descanso a sus empleados en la temporada decembrina.

Pero, tranquilo aún tienes alternativas como Denny's, Domino's, McDonalds, KFC, Papa Johns o Hardees.