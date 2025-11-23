Aumento de tarifas y mejoras en el servicio del PATH: Cambios a partir de 2026

Suscríbete a nuestros canales

A partir de 2026, los usuarios del tren subterráneo PATH, que conecta Manhattan (NYC) con Nueva Jersey, experimentarán un aumento escalonado en las tarifas. El costo del viaje pasará de $3 a $3.25 en el verano de 2026, y luego se incrementará en $0.25 cada enero hasta alcanzar los $4 dólares en 2029, lo que representa un aumento del 33%. Este ajuste se produce en un contexto donde también se prevén aumentos en los costos de los puentes y túneles administrados por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) a partir de 2027.

El próximo marzo marcará el inicio de un incremento en la frecuencia del servicio del PATH. La Autoridad Portuaria ha presentado un calendario para restablecer el servicio diario en todas sus líneas por primera vez en 25 años. Esto permitirá a los pasajeros viajar entre Hoboken (NJ) y el World Trade Center en Manhattan sin necesidad de hacer transbordos durante los fines de semana.

Inversión ambiciosa

Estos cambios forman parte de un plan de inversión de capital de $45,000 millones a 10 años, que busca financiar la expansión del Aeropuerto Newark y mejorar el servicio ferroviario del PATH. Además, se contempla la construcción de un nuevo terminal de autobuses en Port Authority, que será considerado el más grande del mundo.

Representantes de los usuarios han expresado su descontento en las reuniones mensuales de la junta directiva de la Autoridad Portuaria, señalando preocupaciones sobre la calidad del servicio. Actualmente, más de 200,000 pasajeros utilizan el PATH en un día laborable promedio, lo que resalta la importancia de estas mejoras.

Comparativa con otros sistemas de transporte

Es importante destacar que, a diferencia de otros sistemas de transporte público en el país, el PATH no recibe fondos federales para subsidiar sus operaciones. La Autoridad Portuaria ha indicado que las tarifas solo cubren aproximadamente una cuarta parte de los costos operativos del sistema. Con estos nuevos aumentos, el costo del PATH superará al del Metro y los autobuses MTA de Nueva York, que será de $3 desde enero de 2026.

La Autoridad Portuaria también está llevando a cabo otros proyectos significativos, como la construcción de un terminal de $3.5 mil millones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y la primera fase del nuevo terminal de autobuses en Manhattan, con un costo estimado de $11 mil millones. Además, se destinarán $2,700 millones al programa Gateway, que busca construir un segundo túnel ferroviario bajo el río Hudson para aumentar la capacidad entre Manhattan y Nueva Jersey.