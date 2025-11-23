Chris Hemsworth anuncia desgarradora noticia sobre su padre

Suscríbete a nuestros canales

El protagonista de éxitos como "Thor", Chris Hemsworth, reveló que su padre Craig de 71 años, fue diagnosticado con Alzheimer en fase temprana.

Para Hemsworth, este es un enfrentamiento doble, pues, por un lado acompaña a su padre en esta nueva realidad, y por otro se ve ante el espejo y reconoce que él mismo lleva consigo “los boletos del premio mayor” en riesgo genético.

Esto hizo Chris Hemsworth para su padre

Para dar batalla, Hemsworth decidió convertir la vulnerabilidad en acción. Junto a su padre emprendió un viaje por Australia que no sólo es nostálgico, sino terapéutico y revivirá memorias, retomará rutas del pasado y activará conexiones olvidadas.

Todo esto será documentado en el nuevo film "A Road Trip to Remember", cuya emisión está prevista por National Geographic el 23 de noviembre.

La clave será la terapia de reminiscencia. Llevar a su padre al escenario de su infancia, mostrarse juntos, evocar juntos. Según el especialista consultado, “cada vez que reactivas una memoria, fortaleces las vías neuronales” y ese es el frente que Hemsworth eligió.

La genética podría afectar a Chris

La historia no se queda únicamente en un padre enfermo. En 2022, Hemsworth dio a conocer que posee dos copias del gen APOE4, lo que lo coloca en un grupo reducido (entre el 2 % y 3 % de la población) con un riesgo mucho más alto de desarrollar Alzheimer.

“Tengo dos copias del gen APOE4, eso no garantiza que vaya a tener Alzheimer, pero sí implica que debo actuar ahora, no mañana”, indicó el actor.

Reconoció que, a pesar de su figura de superhéroe en pantalla, en la vida real enfrenta un enemigo invisible, silencioso y sin capa: el deterioro de la memoria.

No quiso que fuera un tema tabú. “Para mí, ahora mismo lo más importante es aprovechar cada día, no esperar al ‘algún día’. Ya es ahora”.

Detrás de la cámara está la familia. Su esposa, Elsa Pataky, no tardó en hablar sobre lo duro que es ver cómo alguien fuerte como su suegro poco a poco cede el control.

“Es muy duro ver cómo se deteriora y pierde la memoria”, confesó en una rueda de prensa donde también presentó un nuevo proyecto sobre bienestar.