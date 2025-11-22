Fallece primer actor de 'El Señor de los Cielos'

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 21 de noviembre de 2025, la industria del espectáculo en México se vistió de luto. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el sensible fallecimiento del actor Xavier del Valle, conocido por su presencia en series emblemáticas como "El Señor de los Cielos".

En el comunicado, se extendieron condolencias a familiares, amigos y compañeros del actor, sin que hasta ahora se haya dado a conocer la causa de su muerte.

El actor dejó huellas

Xavier del Valle fue un rostro recurrente en la televisión mexicana, destacándose por su versatilidad y compromiso profesional.

Su repertorio incluye participaciones en series como "El Señor de los Cielos", "Infames", "Señora Acero", "Capadocia", "A Cada Quien Su Santo", "Un Día Cualquiera" y muchas otras.

Gracias a estas aportaciones, se ganó el respeto de sus colegas y una base de seguidores que lo recordará por su entrega frente a las cámaras.

Así anunciaron su muerte

Fue la ANDI la que dio la noticia a través de sus redes sociales, indicando textualmente: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Xavier Del Valle (...) A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

Posteriormente, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) también se pronunció para lamentar su partida.

Hasta ahora, ni la fecha exacta de su deceso ni la causa han sido reveladas oficialmente, lo que ha generado especulaciones y muestras de cariño en redes sociales.