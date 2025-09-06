Equipo israelí retira nombre de La Vuelta a España tras protestas en Bilbao

Suscríbete a nuestros canales

El pasado miércoles, durante la etapa 11 de La Vuelta a España, una serie de manifestaciones impidieron el desenlace de uno de los más grandes eventos ciclísticos de la temporada en Bilbao.

Múltiples personas con banderas y pancartas pro-Palestina, ocuparon los últimos 500 metros del circuito en suelo vasco para evitar la llegada a la meta de los competidores. Esto, como señal de descontento por la participación de un equipo israelí.

Sin embargo, los propios directivos de Israel Premier-Tech, habrían tomado una decisión para seguir en la competición y evitar la inseguridad ante la cual se sometieron sus ciclistas. De tal modo, pudieron seguir en competencia este sábado en la Etapa 14, efectuada en Avilés.

Un escenario previsto

No es coincidencia que el miembro de la dirección técnica de La Vuelta, Kiko García, haya advertido sobre la magnitud de lo ocurrido y cómo comprometía la integridad de todos los participantes, el pasado 3 de septiembre.

''Debemos buscar una solución y, para mí, solo hay una ahora mismo y es que el propio equipo Israel se dé cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás", expresó el directivo.

¿Qué hizo el equipo al respecto?

Pese a la advertencia, el equipo Israel Premier-Tech emitió un comunicado oficial, este sábado, dejando clara la postura que mantendrían y su voluntad de seguir participando.

''En aras de priorizar la seguridad de nuestros corredores y de todo el pelotón, y a la luz de la peligrosidad de algunas protestas en la Vuelta, el Israel-Premier Tech ha proporcionado a los corredores una equipación con el monograma del equipo para el resto de la carrera'', expresó el conjunto israelí.