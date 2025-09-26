El atletismo despide a Shewarge Alene tras su inesperada muerte

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del atletismo está de luto. Este jueves 25 de septiembre, la atleta etíope Shewarge Alene, quien fue la triple ganadora del Maratón de la CDMX, falleció a los 30 años de edad, tras sentirse mal físicamente durante su entrenamiento. A pesar de que recibió rápidamente atención médica y fue trasladada al hospital, no lograron salvarle la vida.

Shewarge Alene se convirtió en una atleta reconocida en el atletismo por sus triunfos en las competencias a nivel mundial. De sus victorias más relevantes fue en México, dinde alcanzó la gloria en los triunfó en las ediciones 2012, 2014 y 2015 del Maratón de la CDMX. Y en el 2021 logró llegar en segundo lugar.

Reciéntele ,en mayo pasado, Shewarge sumó otra importante victoria a su trayectoria tras ganar el Maratón de Estocolmo 2025. Incluso, los organizadores de ese evento deportivo fueron los encargados de confirmar la triste noticia.

Cominicado oficial

"Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo. Tenía 30 años. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”

Medios locales reportaron que su cuerpo sufrió una descompensación, sin embargo no han dado información oficial sobre lo que generó el deceso de la atleta.