C.J. Stroud descartado por conmoción cerebral en duelo Texans vs. Titans

El mariscal de campo C.J. Stroud se perderá el enfrentamiento entre los Houston Texans y los Tennessee Titans en la Semana 15 de la temporada 2023 debido a no superar el protocolo de conmociones cerebrales. Stroud, quien no participó en los entrenamientos durante la semana tras sufrir una conmoción cerebral ante los New York Jets, no viajó con el equipo a Tennessee, según informó NFL Network.

La conmoción cerebral ocurrió la semana pasada cuando Stroud recibió un golpe tardío de Quinnen Williams después de soltar el balón, causando que su cabeza impactara contra el césped del MetLife Stadium. A pesar de este contratiempo, el novato de Ohio State ha tenido un destacado comienzo en la NFL, acumulando 3,631 yardas con 20 touchdowns y solo cinco intercepciones.

Ante la ausencia de Stroud, el mariscal de campo titular para los Texans será David Mills, quien ha jugado 31 partidos en la NFL, 26 de ellos como titular, sumando 5,806 yardas con 33 touchdowns y 25 intercepciones en tres años como profesional.

Además de Stroud, los Texans tampoco contarán con el tackle ofensivo George Fant, quien presenta molestias en la cadera y está enfermo. Asimismo, la participación del esquinero Steven Nelson es incierta debido a una lesión en la muñeca, siendo listado como cuestionable en el último informe de lesionados.