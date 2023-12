Lance Armstrong confiesa que usó una droga indetectable para evitar el dopaje

El ex ciclista estadounidense Lance Armstrong, siete veces ganador del Tour de Francia, ha revelado en una entrevista que nunca dio positivo en los controles antidopaje porque usaba una droga indetectable llamada EPO.

Armstrong, que fue despojado de sus títulos y sancionado de por vida por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) en 2012, admitió que se dopó durante toda su carrera con sustancias como testosterona, hormona de crecimiento y EPO, una hormona sintética que aumenta la producción de glóbulos rojos y mejora el rendimiento.

"Tenía una droga indetectable. Era una forma de EPO que no podían detectar. La usé durante toda mi carrera, pero nunca me atraparon", dijo Armstrong en el programa 'The Forward Podcast'.

El ex deportista, que había negado durante años su dopaje, confesó sus prácticas ilegales en 2013 en una entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, en la que se mostró arrepentido y pidió perdón.

Sin embargo, en su última entrevista, Armstrong se defendió de las acusaciones de la USADA, que le acusó de liderar "el programa de dopaje más sofisticado, profesionalizado y exitoso que el deporte ha visto jamás".

Armstrong aseguró que no era el único que se dopaba y que no tenía ventaja sobre sus rivales. "No inventé el dopaje. No fui el primero en hacerlo y no fui el último. Era parte de la cultura del ciclismo. No quiero justificarlo, pero era la realidad", afirmó

Asimismo, negó haber pagado a ningún laboratorio para ocultar un positivo, como aseguraron algunos de sus ex compañeros, y dijo que pasó "cientos de controles" sin problemas.

Armstrong, que sobrevivió a un cáncer testicular, dijo que no se arrepiente de haberse dopado, ya que cree que le salvó la vida. "Si no me hubiera dopado, no habría ganado el Tour. Y si no hubiera ganado el Tour, no habría tenido acceso al mejor tratamiento contra el cáncer. Así que no cambiaría nada", concluyó.