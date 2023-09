Sebastián Angulo: esta es la cara de la nueva promesa del ciclismo extremo venezolano

El ciclismo extremo ha encontrado una nueva promesa en Venezuela, y su nombre es Sebastián Angulo. Con su impresionante habilidad en bicicleta y su dedicación incansable, este joven atleta de tan solo 12 años se está preparando para convertirse en la cara del ciclismo extremo en los próximos años. Sebastián Angulo da los pasos y camina hacia la cima del mundo del deporte extremo.

La historia de Sebastián Angulo en el ciclismo extremo comenzó de manera inusual pero apasionante. A la temprana edad de 2 o 3 años, sus padres le regalaron una bicicleta sin pedales, y lo llevaron a un skatepark. Lo que siguió fue una revelación: Sebastián mostró una increíble habilidad para mantenerse estable y realizar trucos avanzados en su bicicleta. Este fue el punto de partida de su apasionante viaje en el mundo del ciclismo extremo.

“Bueno yo empecé cuando tenía como 2 o 3 años, mi papá me compró una bicicleta de equilibrio y me empezó a llevar para el skatepark. En ese tiempo tuve una competencia ahí en la que me fue bien y por eso decidió meterme al BMX y de ahí en adelante me ha ido bastante bien”, cuenta Angulo en exclusiva para Meridiano.

Dominando el BMX Freestyle

Uno de los primeros logros notables de Sebastián Angulo fue alcanzar el TOP 3 en el Campeonato Nacional de Bicicross en Freestyle, a pesar de tener relativamente poco tiempo de práctica. Este logro le brindó la oportunidad de representar a Venezuela en Perú, donde destacó y obtuvo los mejores resultados en su categoría. A partir de ahí, Sebastián Angulo se convirtió en un nombre conocido en el mundo del BMX Freestyle al ganar tres campeonatos consecutivos.

Sin embargo, Sebastián no se detuvo en el BMX Freestyle. Expandió su repertorio al incursionar en el MTB Enduro y el MTB Downhill, otras dos modalidades de ciclismo extremo. Estas presentan desafíos únicos, desde múltiples etapas en el Enduro hasta una sola bajada en el Downhill. Sebastián se adaptó rápidamente y se posicionó como uno de los líderes en estas disciplinas, demostrando su versatilidad en el mundo del ciclismo extremo.

Si bien Sebastián ha venido mostrando un excelente desempeño, en las tres categorías de competencia, la modalidad en la que ve más acción es en Freestyle, no obstante como él mismo aclara al ser consultado sobre su favorita, todas tienen particularidades que le llaman fuertemente la atención por lo que le es difícil elegir una sola.

Preparación

El éxito de Sebastián Angulo no es una cuestión de casualidad pues explica que como parte de su preparación debe entrenar todos los días, de manera tal de poder mantenerse en forma y así poder ir aprendiendo nuevos trucos para mejorar su repertorio de cara a cada nueva competencia. Su deseo de defender sus títulos es evidente, y su arduo trabajo es el motor que impulsa su ascenso constante en el mundo del ciclismo extremo.

“Por lo general practico todas las tardes luego de ver clases en el colegio, pero los días que no tengo actividades aprovecho y entreno desde la mañana”, comenta para Meridiano con emoción al momento de hablar sobre su preparación.

La preparación y el crecimiento deportivo de esta joven promesa del ciclismo extremo venezolano ha sido posible, en parte, al apoyo que ha recibido por parte del Furia Team Venezuela. Esta una organización que se encarga de ayudar a atletas venezolanos en deportes extremos de manera tal que puedan seguir compitiendo al más alto nivel.

Furia Team Venezuela proporciona el apoyo necesario en áreas clave que incluyen entre otras cosas la preparación física, mental, equipamiento deportivo, seguridad y viáticos en viajes. Gracias a este respaldo Sebastián Angulo ha podido mostrar su gran talento en Down Hill, Enduro y Freestyle.

Un Futuro Brillante

El futuro de Sebastián Angulo en el ciclismo extremo luce prometedor y muestra de ello es su más reciente título como campeón nacional de BMX Freestyle conseguido recientemente. Es por ello que Angulo afirma que entre sus objetivos a mediano plazo son poder competir en competencias panamericanas y mundiales, que le abran las puertas a unos futuros Juegos Olímpicos, lo que le permitiría seguir los pasos de Daniel Dhers, de quien afirma es uno de sus amigos y mentores en este deporte extremo.

“Daniel es mi amigo desde hace tiempo y él me ha enseñado a hacer muy buenos trucos como el Tailwhip 360 y el backflip. Daniel tiene un skatepark en su casa y siempre me invita para que practique cada vez que voy para caracas”, cuenta Sebastián quien es oriundo del estado Carabobo.

A medida que Sebastián Angulo continúa perfeccionando sus habilidades y cosechando éxitos en el ciclismo extremo, se está convirtiendo en una inspiración para jóvenes deportistas en Venezuela y más allá. Su dedicación y pasión son un ejemplo de lo que se puede lograr con esfuerzo y determinación en el mundo del deporte extremo.