Saúl 'Canelo' Álvarez quiere a este rival para su próxima pelea: "Es un campeón"

Saúl 'Canelo' Álvarez es un de los mejores boxeadores de los últimos tiempos, el mexicano que es altamente competitivo ya está considerando quien puede ser su próximo rival luego de vencer a Jermell Charlo. En una reunión con la prensa Canelo matizó que su rival debe ofrecerle algo y lanzó un nombre que es actualmente un campeón.

La prensa especializada en boxeo relaciona a Canelo en una pelea con David Benavídez un mexicano-americano que está llamando la atención de todo el mundo del boxeo. Sin embargo, Álvarez lo ve poco interesante y lanzó un nombre... "Beterbiev, porque es un campeón. Tiene algo que ofrecerme, es fuerte, está en otro peso. Son muchas cosas, muchas cosas".

Artur Beterbiev es un peleador ruso que ha mostrado grandes dotes para el combate, tiene marca de 20-0 y todas por nocaut, tiene 38 años y es campeón del peso semipesado y conserva los cinturones de la categoría avalados por la OMB, FIB y CMB, siendo un atleta que le ofrece más títulos a Canelo Álvarez.

Por otra parte, Beterbiev parece no tener muchas ganas de pautar un combate con Álvarez, ya que no está en su misma categoría... "Cuando Canelo le ganó a Kovalev y tenía un cinturón en Semipesados sí me interesaba, pero cuando lo dejó de tener, dejó de interesarme pelear con él".

A todas estas, podría arreglarse una pelea con la cantidad de dinero suficiente y pautando un peso intermedio entre ambos competidores, si hay una buena cifra que sea irrechazable para ambas partes, seguramente tendremos una gran pelea.