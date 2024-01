Óscar de la Hoya sigue sin entender las razones de su ruptura con el Canelo Álvarez (+Video)

El legendario boxeador Óscar de la Hoya parece que aún no supera la ruptura de sus relaciones como promotor del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, incluso sigue hablando de que le dolieron las acusaciones del tapatío en su contra, pero ahora considera de que puede volver a trabajar con él, para el bien del boxeo.

Recordemos que Álvarez estuvo bajo la tutela del afamado púgil en su empresa Golden Boy Promotions, pero las cosas no terminaron bien luego de que el actual campeón indiscutible del peso super medio acusó a de la Hoya por incumplimientos de contratos.

“A mí sí me dolió un poco cuando me acusó de no sé qué cosas”, aseguró el miembro del Salón de la Fama del boxeo para el cana de Youtube, No puedes jugar boxeo. “Que obviamente no sé qué le hice o no sé qué, la verdad no sé…”

Tras esta separación que incluso conllevó una demanda del Canelo a su otrora representante, en el que lo llamó hasta desleal.

“Porque yo siempre fui honesto con él, yo siempre trabajé duro por él, yo siempre peleé por él para que ganara sus bolsas grandes”, afirmó. “Obviamente yo le agarré el contrato más grande en la historia de cualquier deporte y la verdad no sé qué pasó”.

En su momento, ese contrato fue de 365 millones de dólares con Golden Boy y DAZN en 2018 y por 11 peleas, pero luego el pugilista alegó que se le negaron los pagos garantizados bajo el contrato y que sufrió pérdidas.

“Para mí ese es el pasado, vamos a trabajar y ver hacia el futuro porque hay muchas cosas que uno puede hacer”, aseveró. “Especialmente que él es mexicano, yo soy pocho, mexico-americano… pero sí hay muchas cosas que uno puede hacer para trabajar juntos y crecer el deporte, cambiar vidas, que es lo que hacemos y eso me gusta mucho”.