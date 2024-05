¿Miedo o excusa? Canelo Álvarez Se niega a pelear con boxeador cubano en ascenso

Saúl 'Canelo' Álvarez es el mejor boxeador de la actualidad, su victoria con Jaime Munguía lo dejó claro. Ahora se encuentra de vacaciones analizando su próximo rival, pero espera combatir contra alguien de calidad; en esa línea, estaría rechazando a un boxeador cubano por una razón que no dejará indiferente a nadie.

Canelo es el mejor boxeador del momento, todos quieren una pelea con él por los títulos que posee; pero además, por la bolsa millonaria que pueden obtener al combatir con el mejor. Sin embargo, el propio Álvarez está claro que no subirá al ring con cualquier, ni para defender un título.

Con eso en mente, el propio Álvarez rechazaría pelear con William Scull, un boxeador cubano de 31 años. El pugilista que registra marca de 22-0 con 9 victorias por KO; la Federación Internacional de Boxeo insiste a Canelo que el cubano es su próximo rival; de descartar al peleador, el mexicano perdería su título Super Mediano (FIB).

¿Quién es William Scull rival obligatoria por FIB de Canelo Álvarez?

William Scull es un boxeador de 31 años nacido en Matanzas, Cuba. El pugilista inicio su carrera en Argentina, donde pasó gran parte de su desarrollo; ahora se encuentra en Europa tratando de alcanzar un renombre para disputar una pelea grande. Ha estado enfrentando a rivales de calidad y ahora espera al más grande.

Última pelea de Scull

William Scull estuvo en la cartelera de la pelea Canelo vs Munguía, donde derrotó a Sean Hemphill por decisión unánime. Es un boxeador con carácter y mucha personalidad, ganó el título FIB Latino peso supermediano; también el cinturón IBO en 168 libras durante 2021.

¿Está canelo obligado a pelear?

Realmente Canelo Álvarez no tiene la obligación de aceptar la pelea con un boxeador que no es mediático; pero se arriesga a perder el título de FIB, pero además ser el campeón indiscutible de los súper medianos. De hecho, esta sería la segunda vez que FIB le quita un título; en 2019 lo hizo por no defenderlo ante Sergiy Derevyanchenko.

Lo más probable es que Saúl Álvarez pierda el título de FIB; no tiene intensiones de pelear con Scull, aunque tiene oportunidad de responder hasta el 6 de junio.