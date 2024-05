¿Qué fue lo que pasó? Jaime Munguía reveló lo que falló ante el Canelo Álvarez

Jaime Munguía se enfrentó este 4 de mayo a la prueba más grande su joven carrera dentro del boxeo: pelear con Saúl "Canelo" Álvarez. El pugilista de 27 años registró su primera victoria en 44 peleas y fue superado por un Álvarez con mucha más experiencia e inteligencia para afrontar el combate.

Sin embargo, Munguía demostró estar a la altura del reto y le luchó durante 12 rounds a uno de los mejores boxeadores de los últimos años. El mexicano habló, luego de la pelea, sobre las claves del enfrentamiento y reveló que fue lo que pudo haber causado su derrota ante "Canelo" en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

¿Por qué perdió Munguía?

El pugilista destacó que, durante la preparación para la pelea, sufrió un inconveniente que le impidió terminar de la mejor manera su entrenamiento. "No es una excusa, [pero] cuando faltaban tres semanas para la pelea, en un 'sparring' me provocó un pequeño corte en la frente que me había hecho John Ryder", dijo.

Asimismo, Munguía agregó que la experiencia le permitió sacar provecho de ello y le terminó pasando factura en la pelea. "Luego dejé de hacer cuatro o cinco 'sparring' y tal vez pudo haber sido un factor porque en el cuarto o quinto 'round' me sentí un poco cansado y bajé la intensidad. Además, (Canelo) tiene mucha experiencia, me golpeaba los brazos, me bajaba la intensidad del jab", sentenció.