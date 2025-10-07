Julio César Chávez Jr asegura que podrá volver a boxear este año

Suscríbete a nuestros canales

Julio César Chávez Jr está a las puertas de volver al cuadrilátero, según lo confirmó su padre, el legendario ex-boxeador Julio César Chávez. Y aunque tenga ya una fecha anunciada, la incertidumbre sigue siendo parte de este evento.

La leyenda del boxeo azteca, comentó en una entrevista que este regreso podría darse en una cartelera que organiza él mismo para el 13 de diciembre en San Luis Potosí. En dicho espectáculo, tanto su homónimo como Omar Chávez verán acción.

Estas dudas y expectativas obedecen al proceso jurídico tan complejo que vive el pugilista mexicano, que el 28 de junio peleó por última ocasión ante el estadounidense Jake Paul.

¿Qué ha pasado con Chávez Jr?

El boxeador de 39 años se encuentra en su país natal bajo libertad condicional, luego de ser deportado de Estados Unidos por presuntos vínculos con redes de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Dicho lazo, que ha generado múltiples polémicas y especulaciones, aparentemente responde a uno de los aspectos que la justicia estadounidense estudia a profundidad la relación de Chávez Jr con los hijos del ''Chapo'' Guzmán, puesto que tiene dos hijos con la ex-esposa de Édgar Guzmán (hijo del Chapo), Frida Muñoz.

Palabras del propio boxeador

En una entrevista el pasado lunes, Chávez Jr habló públicamente sobre cuál es su estatus actual con respecto al juicio y el futuro de su carrera.

''Estoy vinculado a proceso... estamos en manos de las autoridades. A mí se me dijo que tenía que firmas cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera'', explicó ante TUDN México.